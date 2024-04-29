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Верховный суд 25 апреля отказал в возбуждении кассационного судопроизводства, таким образом оставив в силе решение Рижского окружного суда, постановившем прекратить деятельность общества "Латвийский Фронт Трудящихся", узнал портал Delfi в судебной инстанции.

Оценив аргументы, изложенные в кассационной жалобе общества, Верховный суд не нашел оснований полагать, что решение окружного суда содержит неправильное заключение.

Ранее решением Рижского окружного суда был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры о прекращении деятельности общества "Рабочий фронт Латвии".

Иск подан на основании закона об обществах и фондах с учетом заключения Службы государственной безопасности и других полученных сведений о действиях упомянутого общества против государственного устройства и демократических ценностей Латвии, а также восхваления коммунистической идеологии.

Удовлетворив предъявленный прокурором иск, суд признал, что деятельность общества и высказываемое им в информационном пространстве мнение противоречат Конституции и другим законам, кроме того, общество нарушает установленные законом об обществах и фондах запреты: выступает против независимости Латвии, распространяет призывы к насильственному изменению государственного строя Латвии, проповедует идеологию коммунизма, совершает действия, направленные на разжигание несогласия, создавая таким образом угрозу безопасности государства и общества.

Кроме того, суд признал угрозой безопасности государства неправильную интерпретацию истории Латвии, которая может расколоть общество, а также то, что общество использует для достижения своих целей недемократические и антиконституционные средства.

По информации Firmas.lv, в зарегистрированном в Пурвциемсе обществе работали подданный Литвы Константин Горшков и жители Латвии Артур Ефимов и Алексей Письменный.

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