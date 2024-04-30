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Во вторник, 30 апреля, правительство утвердило поправки к Закону "О предотвращении интереса конфликтов в деятельности государственных должностных лиц", которые предусматривают существенные ограничения на совмещение должностей должностными лица как государственного, так и муниципального уровня. В том числе - на право занимать должности в государственных и контролируемых государством компаниях. Поправки еще должен утвердить Сейм.

Поправки стали реакцией на ревизию Госконтроля, в которой говорилось, что совмещение должностей одним человеком - и в госучреждении, и в госкомпании - вынуждает усомниться в способности должностных лиц в полной мере исполнять обязанности. К тому же Госконтроль указал на риск того, что совмещение должностей используется как инструмент для существенного увеличения заработка.

Изменения предусматривают, что высшие должностные лица государственных и муниципальных учреждений могут совмещать эту должность только с одной оплаченной должностью, но не с должностью члена правления в госкомпании.

Одновременно законопроект предусматривает, что государственное должностное лицо сможет совмещать свою должность не более чем с одной должностью члена совета и только на срок до одного года, если это не создает конфликт интересов и не вредит исполнению обязанностей государственного должностного лица. Возможность повторно занимать эту должность будет допускаться только после перерыва в год с момента, когда государственное должностное лицо закончит выполнять обязанности члена совета. Эти изменения отражают суть неполной ставки должности члена совета, у которого на выполнение обязанностей отводится до 30% нормального рабочего времени.

Ужесточатся и требования оценки совмещения должностей. Высшим должностным лицам государственных и муниципальных учреждений, а также членам советов и правлений госкомпаний больше нельзя будет совмещать должности только на основании резолюции. Каждый случай договора о совмещении должностей будет оцениваться индивидуально в целях предотвращения конфликта интересов и полноценного исполнения обязанностей.

Речь идет и о том, что совмещение должностей не должно быть использовано для получения непропорциональных финансовых выгод от дополнительных должностей, и при этом необходимо исключать конфликт интересов и добиться, чтобы обязанности исполнялись полноценно.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 апреля 2025 года. За оставшийся срок государственные должностные лица будут своевременно проинформированы о сути новых правовых норм. Однако законопроект еще должен утвердить Сейм.

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