Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Процесс переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Европейскому союзу будет крайне сложен, но его "достаточно реально" начать уже в июне этого года, как к этому в общем заявлении призвали президенты страны Балтии. Об этом в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент напомнил, что и в переговорах о вступлении Латвии в ЕС были сферы, в которых дискуссии были открыты и закрыты быстро, а были те, в которых процесс шел очень трудно.

Говоря об Украине, Ринкевич отметил, что присоединение этой страны к ЕС могло бы означать сравнительно существенные изменения в экономике блока, в том числе в сельском хозяйстве. По его мнению, сложными могут быть вопросы о требованиях по охране окружающей среды и реформированию государственного аппарата.

"Участие в ЕС означает также и достаточно много обязанностей, и в стране, в которой сейчас война, еще реализовывать процессы реформ и преобразований не так просто. В связи с этим я думаю, что да, мы должны дать позитивный сигнал Украине и Молдове, что мы начинаем переговоры. Да, нам нужно говорить о конкретных вещах, но мы должны рассчитывать на то, что этот процесс не будет простым, поскольку будет очень много споров, к примеру, вокруг сельского хозяйства", - сказал президент.

В то же время Ринкевич выразил обеспокоенность недавними событиями в Грузии в связи с поддержанным во втором чтении парламентом законом об "иностранных агентах", что вызвало массовые общественные протесты.

"Мечта о ЕС, много чего делается, а потом вдруг принятие закона, который очень напоминает законы России - те же иностранные агенты, нежелание разговаривать с людьми. Даже если, может быть, это меньшинство и это оппозиция, подавление этих протестов столь жестоким образом, [это], в моем понимании, на данный момент отдаляет Грузию от начала переговоров [о вступлении в ЕС]", - заявил Ринкевич, добавив, что ему трудно представить, что можно согласиться принять в ЕС страну, у которой такие серьезные проблемы с верховенством закона и демократией.

Ринкевич выразил надежду, что правительство Грузии сможет собраться, поскольку выглядит, что народ этой страны хочет присоединиться к ЕС. В противном случае ЕС не следует продолжать дискуссии о принятии Грузии в ЕС, считает глава Латвийского государства. "Статус страны-кандидата Грузии в прошлом году был предоставлен Грузии в значительной мере авансом. Сейчас мы видим, что этот аванс условно говоря не оплачивается работой", - пояснил президент.

Напомним, что парламент Грузии поддержал во втором чтении закон, который потребует от неправительственных организаций и средств массовой информации, получающих более 20% иностранного финансирования, регистрироваться в качестве организаций, "действующих в интересах иностранного государства". Противники законопроекта называют его "российским законом" и утверждают, что принятие закона помешает Грузии реализовать свою цель – вступление в ЕС.

С начала апреля в Грузии проходят массовые акции протеста против указанного законопроекта и действий правительства, однако полиция пытается их подавить физической силой. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не подпишет законопроект, если его одобрит парламент, но у правящей партии все еще достаточно мест в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.

1 мая, отмечая 20-летие вступления в ЕС, президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали в публичном заявлении провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой и начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС в июне 2024 года.

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