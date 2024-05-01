Появление в паспортах граждан Латвии, Литвы и Эстонии записи "Европейский союз" - это "триумфальное возвращение к нашему законному, историческому месту в европейской семье". С этого постулата начинается совместное заявление трех президентов стран Балтии по случаю 20-летия их вступления в Европейский Союз с 1 мая 2004 года.

В совместном обращении Эдгара Ринкевича, Гитанаса Науседы и Алара Кариса говорится, что вступление в ЕС радикально изменило геополитический ландшафт Европы. Также подробно отмечаются преимущества, которые принесло странам Балтии членство в Евросоюзе.

Преимущества от вступления в ЕС свобода, демократия, процветание, стабильность, безопасность

возможности внести свой вклад в формирование будущего Европы

легкий доступ к единому рынку с 450 миллионов потребителей

стремительный рост экономик: общий ВВП трех стран - больше 160 миллиардов евро, что в четыре раза выше, чем 20 лет назад

прямые иностранные инвестиции в страны Балтии выросли в шесть раз

Балтия - важное звено коллективной обороны, расходы стран на нее превысили 2% от ВВП.

Значительная часть обращения выделена под освещение текущей геополитической ситуации - неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Страны Балтии призывают весь Евросоюз активно участвовать в помощи терпящей агрессию и защищающей демократические ценности стране. А также развернуть обсуждение по приему Украины и Молдовы в состав Евросоюза.

"За эти два десятилетия мы выросли в уверенности, наслаждении свободой, демократией и процветанием" - написал Ринкевич в своекм посте в сети X. Отдельным постом он напоминает о том, что в тот же день Латвия отмечает 104-ю годовщину Учредительного собрания Латвийской республики. В своем посте президент использует нейтральное обращение miļie draugi.

Šodien svinam Satversmes sapulces sasaukšanas 104.gadadienu, Darba svētkus un 20 gadus kopš esam kļuvuši par Eiropas Savienības dalībvalsti! Lai saules un pavasara pilna šī skaistā un svarīgā diena! 👇 pic.twitter.com/VZvZwTgTj1 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 1, 2024

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