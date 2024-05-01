Появление в паспортах граждан Латвии, Литвы и Эстонии записи "Европейский союз" - это "триумфальное возвращение к нашему законному, историческому месту в европейской семье". С этого постулата начинается совместное заявление трех президентов стран Балтии по случаю 20-летия их вступления в Европейский Союз с 1 мая 2004 года.
В совместном обращении Эдгара Ринкевича, Гитанаса Науседы и Алара Кариса говорится, что вступление в ЕС радикально изменило геополитический ландшафт Европы. Также подробно отмечаются преимущества, которые принесло странам Балтии членство в Евросоюзе.
Значительная часть обращения выделена под освещение текущей геополитической ситуации - неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Страны Балтии призывают весь Евросоюз активно участвовать в помощи терпящей агрессию и защищающей демократические ценности стране. А также развернуть обсуждение по приему Украины и Молдовы в состав Евросоюза.
"За эти два десятилетия мы выросли в уверенности, наслаждении свободой, демократией и процветанием" - написал Ринкевич в своекм посте в сети X. Отдельным постом он напоминает о том, что в тот же день Латвия отмечает 104-ю годовщину Учредительного собрания Латвийской республики. В своем посте президент использует нейтральное обращение miļie draugi.