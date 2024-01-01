20 лет назад Латвия вступила в Евросоюз. За это проголосовало две трети граждан. Теперь страна каждый год платит взносы в общий еврокотел, а оттуда получает деньги на разные масштабные проекты. Латвия больше обрела или потеряла, вступив в Евросоюз? На эту тему рассуждает доктор экономики, главный экономист Банка Латвии и доцент Латвийского Университета Олег Красноперов.

Сегодня еврооптимистами себя считают 67% жителей Латвии — больше, чем в среднем по Евросоюзу. При этом нередко обсуждается, что многие позитивные явления, ставшие доступными, благодаря членству в блоке, имеют и обратную сторону.

Например, студенты из Латвии могут по внутренним европейским ценам учиться в международных вузах других стран ЕС. Это намного дешевле, чем для молодежи из третьих стран. Не секрет, что задача принимающей страны - чтобы самые умные и предприимчивые не вернулись, отмечает Олег Красноперов. Европейские инвестиции в науку и крупные совместные проекты иногда несут опасность "легких денег": пригласим на международный проект по псевдо-профессору из Литвы и Эстонии – под это возьмем круглую сумму.

Олег Красноперов рассказывает о сферах, где плюсы и минусы от членства в ЕС наиболее наглядны.

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