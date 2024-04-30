Брюссель допускает блокировку TikTok на территории ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее власти США приняли закон, который может ограничить доступ к соцсети на американской территории.

"Мы точно знаем об опасности TikTok", — сказала фон дер Ляйен, выступая на дебатах в Маастрихте. Она участвовала в мероприятии, организованном в преддверии выборов в Европарламент, как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (EPP), а не в качестве главы Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия стала "самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах". Одна из руководительниц ЕС не использует эту соцсеть в своей предвыборной кампании, в отличие от многих других кандидатов, особенно крайне правых.

Как сообщает Politico, другие участники дебатов были уклончивы в своих заявлениях по вопросу ограничения доступа к TikTok.

Ранее Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон, который обязывает владельца TikTok, китайскую компанию ByteDance, либо продать американский сегмент соцсети местному инвестору, либо уйти с американского рынка. Решение объясняют вопросами безопасности — по законам КНР правительство может заставить ByteDance передавать ему данные иностранных пользователей.

Юридические вопросы к TikTok есть и в Евросоюзе. Еврокомиссия изучает функционал соцсети на соответствие Закону о цифровых услугах (DSA), в том числе по подозрению в недостаточной защите несовершеннолетних от вредного и опасного контента.

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