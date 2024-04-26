Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Пекине предостерег Вашингтон от пересечения "красных линий" в отношении Китая. А глава КНР Си Цзиньпин призвал США быть "партнерами, а не соперниками", пишет BBC Russian.

"Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать "красные линии" Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР"", — сказал Ван И.

Глава китайского МИД добавил, что отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться, хотя они все еще подвергаются испытанию "негативными факторами".

"Негативные факторы в отношениях [между США и Китаем] продолжают усиливаться и нарастать, эти отношения сталкиваются с разного рода сбоями", — отметил Ван И.

"Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, и наши основные интересы сталкиваются с вызовами", — сказал он.

Глава МИД КНР не уточнил, о каких конкретно вызовах идет речь, однако на данный момент между двумя сверхдержавами существуют разногласия по нескольким проблемам, включая их позиции по Южно-Китайскому морю, поддержку США правительства на Тайване и вопросов вокруг нарушения прав человека в Китае.

В свою очередь, Блинкен был более осторожен в своих высказываниях.

По его словам, Пекин и Вашингтон несут общую ответственность за развитие двусторонних отношений при помощи "активной дипломатии".

При этом он отметил, что будет четко и прямо говорить о разногласиях между странами, чтобы избежать просчетов в отношениях, которые он назвал "самыми важными в мире".

Некоторые из этих разногласий стали очевидны в начале недели, когда Вашингтон одобрил последний пакет помощи, включающий военную поддержку Тайваня. Это вызвало резкую критику со стороны Пекина, который назвал действия Вашингтона "серьезным нарушением принципа "политики одного Китая"".

Визит Блинкена в Китай состоялся всего через несколько дней после принятия в США закона, который запретит работу TikTok на территории США, если материнская китайская компания ByteDance не продаст приложение в течение девяти месяцев.

Позже в пятницу Энтони Блинкен Энтони Блинкен встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Глава КНР заявил, что Китай и США должны быть "партнерами, а не соперниками", и назвал в качестве "трех основных принципов" отношений между США и Китаем взаимное уважение, мирному сосуществование и беспроигрышное сотрудничество.

Как считают обозреватели, несмотря на разногласия по ряду вопросов, этот визит является важной частью активизации диалога и дипломатии между Пекином и Вашингтоном.

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