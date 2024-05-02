Депутат Сейма Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить, не нарушают ли Уголовный закон высказывания оппозиционного депутата Виктории Плешкане с трибуны Сейма о депортации.

Недовольство Лиепиньша вызвало заявление Плешкане на сегодняшнем заседании Сейма: "В то время (...) из стран Балтии было депортировано, наверное, 90 000 человек, половина из них - от 50 000 до 45 000 - из Латвии. Из-за вашей политики 300 000 депортировались в другие страны по собственному желанию. За 30 лет из-за этой политики Латвию покинули 300 000 человек".

В своем заявлении генеральному прокурору Юрису Стукансу Лиепиньш утверждает, что в заявлении Плешкане "четко прослеживается" желание "грубо принизить" насильственные депортации латышей советским оккупационным режимом, приравняв их к свободному перемещению рабочей силы и свободному выбору места жительства в Европейском союзе. По мнению Лиепиньша, подобные высказывания потенциально уголовно наказуемы.

Он просит генерального прокурора оценить, не содержатся ли в этом заявлении Плешкане элементы оправдания геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений. В этой связи депутат призывает возбудить уголовное дело.

Подробно о ходе сегодняшних дебатов в Сейме, в которых выступала Плешкане, можно прочесть здесь.

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