Фото: LETA

В четверг, 2 мая, в Сейме состоялись острые дебаты о поправке к Иммиграционному закону, предусматривающую расширение круга граждан России, которым нужно будет сдавать экзамен по госязыку, чтобы продолжать жить в Латвии. Противники законопроекта заявили: государственная политика уже привела к тому, что Латвию за последние 30 лет покинули сотни тысяч жителей, а это сравнимо с депортациями. В свою очередь, другие депутаты были возмущены тем, что слово "депортация" было использовано в таком контексте, и призвали коллег соблюдать Кодекс этики и высказываться корректно.

Что предусматривают поправки?

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