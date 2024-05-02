В четверг, 2 мая, в Сейме состоялись острые дебаты о поправке к Иммиграционному закону, предусматривающую расширение круга граждан России, которым нужно будет сдавать экзамен по госязыку, чтобы продолжать жить в Латвии. Противники законопроекта заявили: государственная политика уже привела к тому, что Латвию за последние 30 лет покинули сотни тысяч жителей, а это сравнимо с депортациями. В свою очередь, другие депутаты были возмущены тем, что слово "депортация" было использовано в таком контексте, и призвали коллег соблюдать Кодекс этики и высказываться корректно.