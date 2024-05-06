Число обманутых жителей Латвии - одно из крупнейших среди стран-участниц ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), причем в ловушку мошенников попадают даже жители с высокой финансовой грамотностью. Это означает, что в Балтийском регионе интенсивность мошеннических действий очень высока, пишет Diena.

"Действительно, по сравнению с другими странами-участницами ОЭСР, жители Латвии существенно чаще теряют деньги в результате финансового мошенничества. Вряд ли это успокоит, но еще более драматична ситуация в Эстонии", - рассказала руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии (БЛ) Айя Брикше.

Чаще в результате мошенничества теряют финансовые средства жители, чья финансовая грамотность не достигает минимального необходимого уровня, чтобы эффективно распоряжаться своими частными финансами, однако есть случаи, когда жертвами мошенников становятся и достаточно грамотные жители.

В большинстве случаев мошенничества жители сами подтверждают выплаты. Согласно нынешним правилам, если жители сами проводят одобрение сделок или снимают деньги, которые отдают наличными финансовому мошеннику, то банки не обязаны нести за это ответственность.

Закон гласит, что банки должны возвращать выведенные деньги только в том случае, если клиенты не подтвердили платежи строгой аутентификацией. А вот, например, в 2019 году в Великобритании банки и предприятия финансовой отрасли (хотя не все) добровольно присоединились к инициативе - модели условного возмещения (The contingent Reimbursement Model), разработанной для возмещения пострадавшим от мошенничества, если те совершали переводы получателям платежей, которых сочли легитимными (мошенничество Authorised Push Payment (APP)).

Это может быть, например, романтическое, инвестиционное мошенничество или когда мошенники выдают себя за торговца, предприятие доставки и т.д. С 2020 по 2022 год заявлен ущерб в размере почти миллиарда фунтов, и около половины этой суммы были возмещены пострадавшим от мошенничества, свидетельствует информация, собранная Reuters.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !