В Эстонии действует новая схема телефонного мошенничества. Если раньше жертвы оставались без денег на счету, то теперь преступникам удалось выманить квартиру. Первой жертвой новой схемы стала пенсионерка Ольга (имя изменено и известно редакции). Для злоумышленников она оказалась легкой добычей, ведь ее сын давно живет в России, других родственников нет, поэтому никто не вмешался, когда женщина месяц выполняла указания мошенников, а в итоге потеряла все.

Единственный человек, который тут же пришел на помощь, когда узнал о случившимся - бывшая соседка Анастасия. Они знакомы 12 лет, большую часть которых прожили в одном доме. Для детей Анастасии Ольга была "третьей бабушкой“, поэтому даже после переезда у них остались теплые отношения. Именно Анастасии Ольга позвонила и рассказала о своем несчастье. К сожалению, это произошло слишком поздно. к тому моменту 77-летнияя Ольга лишилась всего.

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