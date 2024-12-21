В новый 15-й пакет санкций Евросоюза включили 54 физических и 30 юридических лица. Среди них Лариса Долина. Российские медиа тут же объявили, что у певицы теперь отнимут недвижимость в Юрмале. Портал Delfi разбирался в вопросе.
С 2018 года активно поддерживающая Путина певица внесена в список лиц, представляющих угрозу безопасности" Украины, с 2023 году она попала в санкционный список Канады. С 16 декабря этого года Долина — в санкционных списках Евросоюза.
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В августе певица заявила российским медиа, что она продает квартиру в Юрмале, купленную еще во время фестиваля "Новая волна" - раньше она там проводила большую часть лета. Российские СМИ сообщали с ее слов, что стоимость недвижимости - более 870 000 евро.
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