На прошедшем в понедельник саммите Объединенного экспедиционного корпуса Североатлантического альянса (JEF) в Таллине 12 стран, в том числе Латвия, договорились о совместных мерах по сдерживанию российского теневого флота. Об этом сообщает ERR.

В саммите принимали участие Латвия, Эстония, Литва, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

"Те, кто выбирает действия в тени, должны быть готовы к последствиям. Мы предпринимаем скоординированные шаги, чтобы сдерживать теневой флот России и предотвращать попытки обхода санкций", — заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал. По его мнению, теневой флот РФ представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы.

Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония будут требовать у судов, которые подозреваются в участии в работе теневого флота, документы о страховании при их прохождении через Ла-Манш, пролив Большой Бельт в Дании, пролив Эресунн между Данией и Швецией, а также Финский залив. Собранная информация (в том числе о судах, которые не ответят на запросы) будет использована для принятия совместных ответных мер в будущем.

"Это дает нам возможность планировать дальнейшие целенаправленные меры. Эстония уже в июне стала первой страной, начавшей проверки судов теневого флота России и запрашивающей страховые документы более чем у 250 судов. Это не изменится и после сегодняшнего решения", — отметил министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна.

Накануне Совет ЕС также согласовал санкции против 52 судов, которые входят в российский теневой флот для перевозки энергоресурсов в обход введенных ранее ограничений.

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