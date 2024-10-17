Пока что, с танкерами, транспортирующими нефть в обход "потолка цен" удалось связать 9 разливов нефти по всему миру, однако, их может быть гораздо больше. Информация об этой опасной угрозе экологии опубликована в опубликованном сегодня совместном расследовании издания POLITICO и группы журналистов-расследователей SourceMaterial.

Согласно данным расследования, как минимум два танкера из так называемого "теневого флота" РФ, занятого транспортировкой российской нефти в Индию и Китай в обход установленного Западными странами "потолка цен" связаны с разливами нефти в Северном и Адриатическом морях.

Ранее оба этих танкера также проходили через Балтийское море в российские порты в Финском заливе. Всего в российском "теневом флоте" числятся более 600 судов.

18 марта космические спутники засекли в Адриатическом море недалеко от живописного курортного городка Сан Марино нефтяное пятно длинной 47 километров. Пятно находилось по курсу следования одного из танкеров "теневого флота" - Aruna Gulcay, зарегистрированного на Маршалловых островах. Построенныей в 2006 году танкер длинной 183 метра следовал из итальянского порта Равенна в российский нефтеналивной порт Новороссийск, груженый якобы только балластом - морской водой. Согласно международным соглашениям, устраивать разливы нефти в море - запрещено. Однако, итальянские власти проводить расследование не стали.

12 марта этого года в 100 километрах от северо-западного побережья Шотландии по пути следования танкера Innova динной 274 метра, зарегистрированного во Вьетнаме и шедшего с грузом нефти из российского порта Мурманск в Индию, береговая охрана Великобритании обнаружила нефтяное пятно длиной в 23 километра. Оно было таким большим, что было видно из космоса и попало на спутниковые снимки земли. Расследования снова не было проведено, поскольку власти не нашли достаточных доказательств того, что разлив стал результатом действий экипажа танкера.

Всего, журналистам удалось обнаружить 9 разливов нефти, которые можно связать с российским "теневым флотом". Кроме разливов в Северном и Адриатическом морях, - у тихоокеанского побережья Мексики, у берегов Венесуэлы, Бразилии, ЮАР, Турции, Вьетнама и Таиланда. Все они произошли с 2021 по 2023 год. Однако, журналисты считают, что таких разливов может быть в разы больше.

Опрошенные изданием аналитики, считают, что российский теневой флот представляет глобальную угрозу, поскольку танкеры, на которых Россия перевозит нефть в обход санкций слишком старые, находятся в плохом техническом состоянии не имеют надлежащего страхового покрытия.

Никаких действий, кроме санкционирования отдельных судов, европейские и американские власти так же не предпринимают. В санкционный список ЕС попали пока лишь 27 танкеров, в список Великобритании - 25. Однако, эта мера может быть неэффективной, поскольку суда "теневого флота" регулярно меняют владельцев и страны регистрации.

На необходимость расширения мер противодействия "теневому флоту" журналистам указал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, разлив нефти в Балтийском море станет катастрофой.

Исаак Леви, ведущий эксперт по российскому теневому флоту в глобальном Центре исследований энергии и чистого воздуха (CREA) предложил автоматически вносить в санкционный список танкеры, проходящие через европейские воды без надлежащего страхования, а также запретить продажу танкеров в страны, поддерживаюшие российский "теневой флот".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !