Foto: AP/Scanpix/LETA

За последний год малоизвестные компании из ОАЭ приобрели несколько десятков танкеров для перевозки сжиженного природного газа, пишет Financial Times со ссылкой на данные работающих на этом рынке консалтинговых и страховых компаний. Как предполагает издание, эти суда могут быть использованы Россией для обхода санкций на СПГ.

По данным компании Windward, предоставляющей консалтинговые услуги для судовладельцев и государственных органов, со второго квартала 2023 года более 50 танкеров перешли в собственность компаний из ОАЭ. За предыдущие два года таких сделок был заключено лишь около десятка.

Аналитики обращают внимание на то, что новые владельцы танкеров — фирмы с непрозрачной структурой собственников и неизвестными конечными бенефициарами. Похоже обстоят дела с компаниями, которые управляют российским "теневым флотом" для транспортировки нефти.

Более того, как минимум одно из судов, ставших собственностью сомнительного юрлица в ОАЭ, недавно загружало СПГ на Ямале и шло по маршруту, который российские танкеры используют для перевозки этого вида топлива.

"Рынок старых судов для СПГ с паровыми турбинами сократился в связи с ужесточением экологических норм, а также со значительным улучшением технологии работы двигателей. Но сейчас мы наблюдаем рост стоимости судов этого типа. Возможным объяснением может быть то, что они попадают в теневой флот", — считает Тоби Дунипэйс, управляющий директор компании-брокера SSY.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и аналитика топливного рынка Сергея Вакуленко, российские проекты в сфере СПГ вскоре могут попасть под более широкие санкции, поскольку США и Катар нарастили производство сжиженного газа. "Думаю, российские операторы СПГ считают, что все уже предопределено, и готовятся к этому. Компромисс прост. Если санкции не введут, у них будет свой флот и они будут его использовать, а если санкции введут, они не застрянут и смогут продолжить торговлю", — пояснил эксперт.

Ранее о том, что Россия, вероятно, собирает "теневой флот" для обхода санкций на СПГ, сообщало агентство Bloomberg. Журналисты обнаружили несколько сомнительных компаний в ОАЭ, которые закупили восемь танкеров для транспортировки сжиженного природного газа, в том числе четыре судна ледового класса.

В середине июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций в отношении России, который, среди прочего, предусматривал запрет на транзит и реэкспорт российского СПГ через европейские порты. Ограничения вступят в силу в 2025 году после завершения переходного периода.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit