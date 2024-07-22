За последний год малоизвестные компании из ОАЭ приобрели несколько десятков танкеров для перевозки сжиженного природного газа, пишет Financial Times со ссылкой на данные работающих на этом рынке консалтинговых и страховых компаний. Как предполагает издание, эти суда могут быть использованы Россией для обхода санкций на СПГ.

По данным компании Windward, предоставляющей консалтинговые услуги для судовладельцев и государственных органов, со второго квартала 2023 года более 50 танкеров перешли в собственность компаний из ОАЭ. За предыдущие два года таких сделок был заключено лишь около десятка.

Аналитики обращают внимание на то, что новые владельцы танкеров — фирмы с непрозрачной структурой собственников и неизвестными конечными бенефициарами. Похоже обстоят дела с компаниями, которые управляют российским "теневым флотом" для транспортировки нефти.

Более того, как минимум одно из судов, ставших собственностью сомнительного юрлица в ОАЭ, недавно загружало СПГ на Ямале и шло по маршруту, который российские танкеры используют для перевозки этого вида топлива.

"Рынок старых судов для СПГ с паровыми турбинами сократился в связи с ужесточением экологических норм, а также со значительным улучшением технологии работы двигателей. Но сейчас мы наблюдаем рост стоимости судов этого типа. Возможным объяснением может быть то, что они попадают в теневой флот", — считает Тоби Дунипэйс, управляющий директор компании-брокера SSY.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и аналитика топливного рынка Сергея Вакуленко, российские проекты в сфере СПГ вскоре могут попасть под более широкие санкции, поскольку США и Катар нарастили производство сжиженного газа. "Думаю, российские операторы СПГ считают, что все уже предопределено, и готовятся к этому. Компромисс прост. Если санкции не введут, у них будет свой флот и они будут его использовать, а если санкции введут, они не застрянут и смогут продолжить торговлю", — пояснил эксперт.

Ранее о том, что Россия, вероятно, собирает "теневой флот" для обхода санкций на СПГ, сообщало агентство Bloomberg. Журналисты обнаружили несколько сомнительных компаний в ОАЭ, которые закупили восемь танкеров для транспортировки сжиженного природного газа, в том числе четыре судна ледового класса.

В середине июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций в отношении России, который, среди прочего, предусматривал запрет на транзит и реэкспорт российского СПГ через европейские порты. Ограничения вступят в силу в 2025 году после завершения переходного периода.

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