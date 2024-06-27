Малоизвестные компании из ОАЭ стали собственниками как минимум восьми судов для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и уже получили от Москвы разрешение на проход четырех из них через российские арктические воды. Как пишет Bloomberg, это "поразительно похоже" на тактику, которую власти РФ использовали при создании "теневого флота" для экспорта нефти в обход введенных Западом санкций.

Агентство обнаружило подозрительные сделки в глобальной базе данных о судоходных компаниях Equasis. Из восьми кораблей, о которых идет речь, четыре "имеют ледовый класс". Часть этих судов журналисты описывают как "настолько старые, что в обычных условиях они уже были бы выведены из эксплуатации".

Одно из них — танкер Asya Energy. Он привлек внимание участников рынка СПГ, когда недавно смог без заметных проблем пересечь Красное море несмотря на активность в регионе хуситов. Судно было построено в начале 2000-х, ходит под флагом Палау и принадлежит неизвестной представителям отрасли компании Nur Global Shipping с офисом в Дубае. Она же владеет ещё четырьмя танкерами: Pioneer, New Energy и Mulan. Страховщик как минимум трех судов, которые находятся в собственности Nur Global Shipping, неизвестен.

Другая дубайская компания, White Fox Ship Management, приобрела четыре "недавно построенных" судна ледового класса: North Air, North Mountain, North Sky и North Way. Российские власти уже выдали им разрешение на проход в своих арктических водах в летнем сезоне. Один из танкеров сейчас находится у побережья Бельгии, где примет партию российского газа.

Журналисты нашли человека, который работает в том же здании, где зарегистрирована компания. По его словам, у White Fox Ship Management нет отдельного офиса. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Bloomberg обращает внимание, что в сравнительно небольшой индустрии, связанной с СПГ, основные игроки широко известны, но обе дубайские фирмы не входят в их число. Подозрения журналистов подтвердил Мальте Хумперт, основатель американского исследовательского центра Arctic Institute. По его мнению, покупка старых судов, перевод кораблей ледового класса в Дубай и "рекордное" количество разрешение на проход через Северный морской путь указывают на "усилия России по созданию "теневого флота" для СПГ".

В то же время использование тех же практик, что и в случае с нефтью, будет для этих кораблей более сложным из-за технических особенностей транспортировки сжиженного газа. Так, перевалка топлива с одного судна на другое с целью скрыть истинное происхождение груза требует гораздо более опытных экипажей. Впрочем, говорят опрошенные журналистами эксперты, российская компания "Новатэк" обладает такой компетенцией.

При этом Bloomberg отмечает, что агентству не удалось напрямую связать суда и их новых владельцев с Россией. Правительство РФ, а также Nur Global Shipping, White Fox Ship Management и "Новатэк" не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

Ранее на этой неделе Евросоюз запретил использовать территорию стран ЕС для реэкспорта российского СПГ в третьи страны. Это ограничение вступит в силу в 2025 году после переходного периода.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !