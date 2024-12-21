Lidosta Rīga, airBaltic, uzgaidīšana telpa, turists
Fоtо: Māris Morkāns

Впереди — длинные каникулы. Многие это время собираются провести за пределами Латвии. О чем нельзя забывать, чтобы, вместо радостных и беззаботных праздников, не попасть в опасную или неприятную ситуацию? Рассказываем о разных нюансах зарубежных поездок - в том числе и геополитических.

Казалось бы, купили билеты, сняли гостиницу, собрали чемоданы и детей — и в добрый путь. Но путь будет добрым, если заранее об этом позаботиться. Несколько раз подумать, стоит ли ехать туда, куда вы собрались: в помощь — актуальная информация от МИД Латвии. Взять с собой все необходимое, проверить документы на себя и детей, позаботиться о необходимых медикаментах с правильным оформлением.

Читайте:

  • Где узнать про опасности разных стран?

  • Как подстраховаться на разные случаи?

  • Какие документы кому необходимы?

  • Что иметь ввиду, если едет ребенок?

  • Как правильно провозить лекарства?

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