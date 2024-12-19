В четверг, 19 декабря, Сейм уже не мог избрать президента Банка Латвии: накануне правящие "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян отозвали своих кандидатов, предпочтя не демонстрировать в ходе голосования разлад внутри коалиции. Однако парламенту все же пришлось произвести голосование по кандидату от оппозиционной "Стабильности!" Павлу Кузьмину. В ходе дебатов оппозиция стыдила коалицию за то, что процесс избрания главы Центробанка превратился в политический торг.
Однако исключить вопрос об избрании президента Банка Латвии из повестки дня Сейма 19 декабря было невозможно. Оппозиционная "Стабильности!" не отзывала своего кандидата Павла Кузьмина, хотя у него априори не было шансов получить большинство голосов. Формально голосование состоялось. Оппозиция использовала дебаты для того, чтобы пристыдить коалицию. Delfi приводит самые яркие высказывания.
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