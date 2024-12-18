Коалиционные "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян договорились отозвать своих кандидатов на должность президента Банка Латвии. Премьерское "Новое Единство" более не выдвигает нынешнего главу Центробанка Мартиньша Казакса, а СЗК - главу Altum Рейниса Берзиньша. В начале уже следующего года коалиционные партии намерены договориться об одном кандидате на должность главы Банка Латвии.

Об отзыве кандидатов почти одновременно сообщили в сети "X" (ранее Twitter) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

"В коалиции мы договорились о необходимости выдвинуть единого кандидата на пост президента Банка Латвии. Депутаты СЗК "Нового Единства" отзовут свои подписи за Р. Берзиньша и М. Казакса. Благодарим кандидатов, которые были готовы вложить свои знания, — они было и остается важным! Кандидат от "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" будет выдвинут в январе", - пообещала Эвика Силиня.

Koalīcijā vienojāmies par nepieciešamību virzīt kopīgu kandidātu LB prezidenta amatam. ZZS, JV deputāti atsauks parakstus par R.Bērziņu un M.Kazāku. Paldies kandidātiem, kas bija gatavi ieguldīt savas zināšanas, tās ir un būs svarīgas🇱🇻! JV, ZZS, Pro kandidātu izvirzīsim janvārī. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 18, 2024

"Учитывая, насколько политизированным и обвитым спекуляциями стал конкурс на должность президента Банка Латвии, мы договорились с коалиционными партнёрами из "Нового Единства" отозвать выдвинутых кандидатов на пост президента Банка Латвии и продолжим работу над выбором нового руководителя Банка Латвии в январе 2025 года", - написал Виктор Валайнис.

Ņemot vērā to, cik politizēts un spekulācijām apvīts kļuvis Latvijas Bankas prezidenta balsojums, esam vienojušies ar koalīcijas partneriem no Jaunās Vienotības atsaukt savus izvirzītos Latvijas Bankas prezidenta kandidātus un turpināsim darbu pie jauna Latvijas Bankas 1/2 — Viktors Valainis (@ViktorsValainis) December 18, 2024

Напомним, что коалиция, состоящая из трех политических сил - "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" - не сумела договориться об одном кандидата. Мартиньшу Казаксу были гарантированы 25 голосов депутатов от "Нового Единства", 9 - от "Прогрессивных" и 1 голос независимого депутата Игоря Раева. Рейниса Берзиньша поддерживали 16 депутатов от СЗК, вероятно, 8 от оппозиционной "Латвии на первом месте", решающими стали бы голоса оппозиционных "Объединенного списка" (14) и Национального объединения (12). Оппозиционная "Стабильность" выдвигала своего кандидата - Павла Кузьмина.

Ситуация, возникшая вокруг избрания главы центробанка, дала повод для спекуляций о нестабильности правительства Эвики Силини.

В декабре, напомним, истекает срок полномочий Мартиньша Казакса.

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