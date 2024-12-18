Коалиционные "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян договорились отозвать своих кандидатов на должность президента Банка Латвии. Премьерское "Новое Единство" более не выдвигает нынешнего главу Центробанка Мартиньша Казакса, а СЗК - главу Altum Рейниса Берзиньша. В начале уже следующего года коалиционные партии намерены договориться об одном кандидате на должность главы Банка Латвии.
Об отзыве кандидатов почти одновременно сообщили в сети "X" (ранее Twitter) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
"В коалиции мы договорились о необходимости выдвинуть единого кандидата на пост президента Банка Латвии. Депутаты СЗК "Нового Единства" отзовут свои подписи за Р. Берзиньша и М. Казакса. Благодарим кандидатов, которые были готовы вложить свои знания, — они было и остается важным! Кандидат от "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" будет выдвинут в январе", - пообещала Эвика Силиня.
"Учитывая, насколько политизированным и обвитым спекуляциями стал конкурс на должность президента Банка Латвии, мы договорились с коалиционными партнёрами из "Нового Единства" отозвать выдвинутых кандидатов на пост президента Банка Латвии и продолжим работу над выбором нового руководителя Банка Латвии в январе 2025 года", - написал Виктор Валайнис.
Напомним, что коалиция, состоящая из трех политических сил - "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" - не сумела договориться об одном кандидата. Мартиньшу Казаксу были гарантированы 25 голосов депутатов от "Нового Единства", 9 - от "Прогрессивных" и 1 голос независимого депутата Игоря Раева. Рейниса Берзиньша поддерживали 16 депутатов от СЗК, вероятно, 8 от оппозиционной "Латвии на первом месте", решающими стали бы голоса оппозиционных "Объединенного списка" (14) и Национального объединения (12). Оппозиционная "Стабильность" выдвигала своего кандидата - Павла Кузьмина.
Ситуация, возникшая вокруг избрания главы центробанка, дала повод для спекуляций о нестабильности правительства Эвики Силини.
В декабре, напомним, истекает срок полномочий Мартиньша Казакса.