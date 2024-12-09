Действующий президент Банка Латвии Мартиньш Казакс категорически отвергает прозвучавшие в медиа упреки, что он не проинформировал и не предупредил своевременно политиков об ожидаемых изменениях монетарной политике и повышении процентных ставок, сообщает LETA. Это заявление сделано в условиях, когда коалиционные партии не могут договориться об одном кандидате на пост главы Центробанка, и Казакс может потерять должность.

"Я призываю открыто сказать, в чем заключается конкретная критика в мой адрес и в адрес Банка Латвии. Она появилась только в последние недели, что заставляет задаться вопросом о истинных мотивах" — заявил Казакс. Он призвал начать открытую дискуссию по поводу кандидатов на пост президента Банка Латвии.

В декабре, напомним, истекает срок полномочий Мартиньша Казакса, он имеет право занять эту должность повторно. Казакс уже заявил, что готов идти на второй срок. Однако политики не говорит ни "да", ни "нет". В программе телеканала TV3 Nekā personīga ранее прозвучала неофициальная информация, несколько депутатов премьерской фракции "Нового Единства" в Сейме, голосуя за Казакса пять лет назад, ожидали от него более жёсткой позиции в отношении банков. В то же время, в середине 2022 года, когда ЕЦБ начал повышать процентные ставки до рекордного уровня, латвийский парламент, якобы, узнал об этом слишком поздно.

Казакс: я обо всем предупреждал

В свою очередь, Казакс резко отвергает критику в свой адрес. Центробанк напоминает, что Казакс еще в 2021 году неоднократно предупреждал как тогдашнего премьер-министра от "Новое Единство" Кришьяниса Кариньша, так и политиков, включая депутатов Сейма, публично во время ежегодных отчетов Банка Латвии в Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам), о том, что отрицательные процентные ставки — это ненормальная и неустойчивая ситуация, и что они будут расти.

Кроме того, политики были предупреждены о росте инфляции, которая постепенно начала увеличиваться в 2021 году, о влиянии несфокусированной поддержки в условиях Covid-19, а также о необходимости структурной политики Латвии для снижения инфляции. Также сразу после вторжения России в Украину в марте 2022 года в интервью агентству LETA Казакс подчеркнул, что эпоха рекордно низких ставок в еврозоне осталась в прошлом.

"С началом войны в Украине и продолжением последствий пандемии инфляция росла, и было очевидно, что Совет Европейского Центрального банка (ЕЦБ) должен будет адекватно отреагировать", — сказал Казакс, добавив, что уже в декабре 2021 года были снижены меры поддержки ЕЦБ для преодоления последствий пандемии, а затем началось повышение процентных ставок. Об этом сообщалось не только в СМИ, но и в двусторонних разговорах с ответственными политиками, а также на заседаниях комиссий Сейма, например, 6 апреля 2022 года на заседании Комиссии по устойчивому развитию Сейма.

Президент Банка Латвии также выразил недоумение по поводу обвинений министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) в недостаточном развитии кредитования, напомнив, что по инициативе Банка Латвии было созвано заседание Совета по развитию финансового сектора, которое проводил премьер-министр, и на котором в 2023 году каждой институции были поставлены конкретные задачи по поддержке кредитования.

Казакс отметил, что Банк Латвии выполнил свою "домашнюю работу" до конца 2023 года, что позволило кредитованию преодолеть нижнюю точку и расти быстрее, чем экономика, и быстрее, чем в еврозоне в целом. Вместе с тем, значительные препятствия для кредитования, по его словам, связаны с чрезмерным регулированием в строительной отрасли, и Министерство экономики, ответственное за это, начало активную работу только после многократных указаний на эту проблему, а прогресс был достигнут совсем недавно.

"Кредитование — это как часы: если хотя бы одно колесико застрянет, часы не будут работать", — подчеркнул Казакс.

Политический расклад

Политики могут выдвигать кандидатов на должность президента Банка Латвии до вторника, 10 декабря.

Пока коалиционные партии не смогли договориться об одном кандидате. "Прогрессивные" склонны поддержать Казакса, Союз "зеленых" и крестьян - уже официально выдвинули главу госагентства Altum Рейниса Берзиньша. Премьерское "Новое Единство" пока хранило молчание, однако сегодня правление партии должно определиться с кандидатом.

Непонятны и настроения оппозиции. "Стабильности!" выдвинет своего кандидата Павла Кузьмина, но шансов на утверждение у него нет. "Латвия на первом месте" критикует Казакса, а "Объединенный список" - уклончив. Национальное объединение намерено встретиться на этой неделе и с Казаксом, и с Берзиньшем.

Среди кандидатов называются и нынешние заместители президента Банка Латвии, упоминаются и высокопоставленные деятели "Нового Единства", которые, впрочем, уверяют, что глава Центробанка не должен быть политически ангажированной фигурой.

Все это создает риск непрогнозируемого пока голосования в Сейме - не исключено, что глава Центробанка будет избран и на оппозиционных голосов. Нет уверенности в том, что Казакс будет утвержден. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшее время Сейму еще предстоит избрать трех членов Совета Банка Латвии.

К тому же ситуация, при котором у правительственных партий нет единой позиции, грозит штормом правительству Эвики Силини ("Новое Единство"), в котором и так наметились противоречия вокруг реализации первого этапа Rail Baltica.

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