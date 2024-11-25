Коалиционные партии по-прежнему избегают вопроса о следующем президенте Банка Латвии, переговоры по этому поводу еще предстоят, но официально кандидаты могут быть выдвинуты уже на следующей неделе.

После встречи формирующих правительство партий глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс сказал журналистам, что "Новое Единство" не считает целесообразным дискуссии об одном кандидате на должность президента Банка Латвии.

Он подчеркнул, что дискуссии еще не начались, так как Совету фракций Сейма еще предстоит принять решение о сроках выдвижения кандидатов. Предварительно, кандидатуры на пост президента Банка Латвии можно будет выдвинуть со 2 декабря по 9 декабря.

Юревицс напомнил, что фракция "Нового Единства" еще не обсуждала возможных кандидатов.

"На одном из ближайших заседаний коалиции также выслушаем мнения наших партнеров и будем двигаться вперед", - добавил он.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что с точки зрения партии важно иметь единое решение в коалиции. Он отметил, что до сих пор коалиции удавалось договориться. Но если будет выдвинуто несколько кандидатов, то парламентская фракция "Прогрессивных" решит, кого поддержать.

Министр земледелия и политик Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Армандс Краузе согласился, что для коалиции важно договориться об одном кандидате. Однако, учитывая, что Сейм утверждает президента Банка Латвии, важно иметь более широкую поддержку, считает политик.

Правление СЗК в понедельник встретилось с председателем правления финансового учреждения Altum Рейнисом Берзиньшем, чтобы рассмотреть его возможное выдвижение на пост президента Банка Латвии. По словам Краузе, решение правительства пригласить парламентскую фракцию партии на встречу с Берзиньшем было принято, чтобы определить, будет ли Берзиньш предложен в качестве кандидата от СЗК.

Как сообщалось ранее, у нынешнего главы Банка Латвии Мартиньша Казакса в декабре заканчивается срок полномочий. Он сам подтвердил, что готов продолжить возглавлять Банк Латвии, однако политики пока сдержанно комментируют предстоящие выборы главы центробанка, оправдываясь тем, что сначала необходимо принять госбюджет-2025, что запланировано на первую неделю декабря.

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