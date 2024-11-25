Увеличение государственного долга - это не решение проблем Латвии, заявил в понедельник, 25 ноября, в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"У нас все еще есть подушка безопасности для одного кризиса", — сказал Казакс, подчеркнув, что к государственному долгу нельзя относиться легкомысленно.

Президент Банка Латвии также отметил, что необходимо укреплять экономический рост, поскольку с ростом экономики долг будет становиться все меньшим в сравнении с ее размером.

Кроме того, Казакс указал, что уровень государственного долга Латвии по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) остается относительно низким.

"Буфер рассчитан только на один серьёзный кризис, и этот буфер нельзя растрачивать впустую. Таким образом, увеличение долга не является решением проблем Латвии. Решением является более быстрый экономический рост", — подчеркнул президент Банка Латвии.

Казакс также добавил, что следует обсудить меры по стимулированию потребления домашних хозяйств, так как сейчас домохозяйства предпочитают накапливать средства, а не тратить их.

Согласно данным Государственной кассы в конце октября 2024 года общий долг в номинальном выражении составил 19,42 миллиарда евро или 46,36% от прогнозируемого ВВП.

Ранее сообщалось, что, по данным Центрального статистического управления, в 2023 году консолидированный долг составил 17,578 миллиарда евро или 45% от ВВП. По сравнению с 2022 долг увеличился на 1,54 миллиарда евро или 9,6%. Рост долга в 2023 году был обусловлен тремя новыми выпусками еврооблигаций.

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