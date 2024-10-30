В нынешних геополитических обстоятельствах Латвии необходимо повышать финансирование сферы внешней и внутренней безопасности, но делать ей это приходится при весьма неблагоприятных обстоятельствах - прогнозы роста экономики хуже, чем прогнозировалось, ЕС ужесточает фискальную дисциплину, требуя вписываться в рамки дефицита госбюджета. Также у Брюсселя появляется право устанавливать лимит на максимальный рост расходов каждой страны-участницы. В случае, если Латвия не снизит дефицит госбюджета в среднесрочной перспективе, то в 2027 году госдолг вырастет до 50% от ВВП. Это следует из выступления министра финансов Арвилса Ашерданса ("Новое Единство") в Сейме во время дебатов по проекту госбюджета-2025.

3,5% от ВВП - на безопасность

При этом глава Министерства финансов акцентировал, что невзирая ухудшение экономических прогнозов и

ужесточение фискальной дисциплины, Латвия не может экономить на внешней и внутренней безопасности, которая объявлена единственным приоритетом госбюджета-2025.

"Сегодня 980-й день с начала кровавого вторжения России в Украину. Россия продолжает увеличивать военные расходы. Публично прозвучало, что в 2025 году она планирует на 30% увеличить свои военные и оборонные траты, там образом продолжая дестабилизировать ситуацию на Европейском восточном фланге, а также в других местах в мире. Мы видим, что все больше финансовых ресурсов направляют на оборону и безопасность в Европе и странах-участницах НАТО. В этом году уже 23 союзника выделяют минимум 2% от ВВП на свою оборону. Правительство в своей декларации взяло на себя обязательство обеспечить государственный оборонный бюджет в размере 3% от ВВП до 2027 года. Уже в это году он составит 3,5% от ВВП, что одно из самых крупных вложений среди стран НАТО в оборону и систему коллективной безопасности", - подчеркнул министр финансов. Он также отметил, что уже в этом году общий объем помощи Латвии Украине составил 850 млн евро. В следующем году, согласно договору о безопасности, подписанному президентом, Латвия будет выделять Украине помощь в объеме 0,25% от ВВП.

Госбюджет-2025 "верстался" по более оптимистичным прогнозам

Накануне рассмотрения в Сейме проекта госбюджета-2025 программа De Facto Латвийского телевидения сообщила, что главный финансовый документ страны создан на основании слишком оптимистических июньских прогнозов, когда экономическая ситуация была лучше, чем сейчас. Если бы бюджет "верстался" на основании более поздних прогнозов, то государство могло бы позволить себе меньше трат. Однако пока, утверждалось в программе, политики довольны достигнутым компромиссом и ничего не собираются менять.

Арвилс Ашераденс в своей речи фактически признал, что госбюджет-2025 опирается на слишком оптимистический прогноз.

"Пересмотренные в июне и утвержденные прогнозы макроэкономических показателей, на которых основана разработка бюджета, предсказывали рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах на уровне 1,4% в этом году, однако обновленные прогнозы Банка Латвии в октябре показывают рост ВВП только на 0,6%. На следующий год и Министерство финансов, и Банк Латвии прогнозируют рост на уровне 2,6%. В целом, за последние годы фактический рост существенно отклонился от ранее прогнозируемых темпов, и, к сожалению, до сих пор реализовались пессимистичные сценарии развития", - подчеркнул Ашераденс.

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