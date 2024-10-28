Если государственный бюджет на следующий год начали бы готовить сегодня, мы не смогли бы себе позволить так много. Переданный на рассмотрение депутатов Сейма бюджет основан на июньских прогнозах роста экономики, которые были актуальны на момент начала работы над документом. В то время ситуация в народном хозяйстве была лучше, чем сейчас. Правительство пока не планирует никаких корректировок и довольны достигнутым компромиссом, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

В передаче отметили, что не в самых лучших экономических условиях в госбюджете на следующий год удалось найти дополнительные деньги на реформу налогов на рабочую силу и оборону. Для того, чтобы компенсировать эти траты, правительство воспользуется пенсионными накоплениями жителей и повысит акцизы. Благодаря этому дефицит бюджета в следующем году не превысит 3%, что является порогом, установленным Европейским союзом, чтобы государству не были выдвинуты особые требования.

Однако de facto указывает на один нюанс: бюджет основан на прогнозах роста экономики от начала лета. Тогда все выглядело гораздо более позитивным, чем сейчас, осенью. Это, в свою очередь, сигнализирует о том, что кошелек государства может не пополняться так хорошо, как рассчитывалось.

"Всегда нужно сохранять определенный уровень оптимизма, по-другому жить нельзя", - заявил министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). На данный момент он не видит ситуации, которая заставила бы пересмотреть бюджетные расходы. "В следующем году рисков больше. В следующем году бюджет сбалансирован на критическом пороге в 2,9%. Так что следующий год будет гораздо сложнее", - признал он.

Банк Латвии в этом месяце существенно снизил прогноз валового внутренного продукта на этот год с 1,8% до 0,6%, а также на ближайшие несколько лет. В свою очередь, дефицит бюджета может превысить символический порог в 3% уже в этом году, отметили в Банке Латвии.

"Такие опасения существуют всегда. Все, что связано с прогнозами, довольно сложно, и все же это какая-то вера в хорошее. Как говорится, если бы я знал, куда упаду, то положил бы подушку", - заявил председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Харийс Рокпелнис.

Вопреки позиции Банка Латвии, и он, и другие политики правящей коалиции убеждены, что налоговая реформа простимулирент народное хозяйство. "Здесь мы можем только гадать и надеяться, насколько большим будет тот эффект уже в первый год, но ясно, что производственным предприятиям будет легче", - сказал Рокпелнис.

"Я по-прежнему убежден, что именно эти налоговые изменения будут стимулировать частное потребление и тем самым поддерживать уровень роста", - согласился глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. В то же время он не удивится, если в первой половине следующего года прогнозы роста придется корректировать в сторону понижения.

Более слабый рост народного хозяйства в первой половине года - лишь одна из причин, почему снизились прогнозы ВВП. Вторая причина имеет бухгалтерский характер. В сентябре статистики завершили ревизию национальных счетов и пришли к выводу, что ВВП Латвии на самом деле ниже, чем считалось ранее. И, что очень важно, ВВП следующего года будет на 1,4 миллиарда меньше.

"Нужно сразу сказать, ВВП - не идеальный показатель, но это показатель, который используется во многих и разных сферах в качестве меры сравнения. Да, конечно, дефицит бюджета также связан с ВВП, который, согласно критериям Маастрихта, не должен превышать 3%", - пояснил директор Департамента макроэкономической статистики Центрального статистического управления Интарс Абражунс.

Этот перерасчет статистиков, а также самые свежие прогнозы Банка Латвии не были учтены в бюджете на следующий год, поскольку были опубликованы совсем недавно. Но их необходимо будет учесть.

В свою очередь, оппозиция не жалеет критики в адрес госбюджета. "Он напоминает шар, надутый до предела. Это не отрицают ни чиновники, ни министр. Там больше нет резерва. Есть дефицит, который исчерпан до предела, до какого только можно дойти. Там, насколько это возможно, розданы подарки. И если сейчас вдруг произойдет падение, то этот шар может просто лопнуть", - считает член бюджетной комиссии Марис Кучинскис ("Объединенный список").

Его дополняет депутат Артурс Бутанс (Национальное объединение): "При составлении бюджета могут быть допущены ошибки, когда прогнозы и планы по исполнению бюджета оказываются неоправданно большими, а потом получается, что общество как бы два раза обвели вокруг пальца - и при составлении бюджета, и, жалуясь, то ситуация в следующем году будет хуже, чем планировалось".

Директор Департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Саксс признал, что сейчас прогнозы указывают на снижение темпов роста и, как следствие, уменьшение поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, Европейская комиссия не должна применять никаких санкций, если дефицит бюджета будет больше из-за чего-то другого, кроме действий правительства.

"Если в результате замедления роста экономики мы превысим 3%, то мы сможем обосновать это перед ЕС, мы сможем обосновать это перед агентствами кредитного рейтинга, поскольку это обстоятельства, которые не зависят от наших решений. Это развитие экономики в целом, и, будучи очень открытой экономикой, мы зависим от мировых ветров, которые дуют, и мы не можем на это повлиять. Но мы можем повлиятьь на рост расходов", - отметил Саксс.

Поэтому он считает, что Латвии не следует продолжать увеличивать дефицит бюджета и государственный долг, поскольку это ухудшит кредитный рейтинг и сделает займы более дорогими. Уже при нынешнем дефиците Латвия будет платить около 600 миллионов евро в год в качестве процентных платежей по государственному долгу, подчеркнули в de facto.

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