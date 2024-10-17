С дефицитом бюджета на следующий год удалось остановиться у "красной линии", но нужно считаться с ее нарушением в будущем, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров ("Честь служить Риге").

По его оценке, представленный в Сейм проект государственного бюджета на следующий год является сбалансированным, несмотря на то, что экономика Латвии растет очень медленно. Если четыре месяца назад прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) снизился до 0,6%, то к концу года он может оказаться еще ниже, заявил Буров.

В то же время растет дефицит бюджета. "Хорошо, что мы остановились у красной линии и у нас есть 2,999%," - сказал политик. Однако он подчеркнул, что с учетом опыта других европейских стран Латвия должна быть готова к тому, что в ближайшие годы дефицит бюджета превысит 3%.

По его мнению, и государственный долг продолжит расти и приблизится к 50% в условиях экономической рецессии. "Это печальная, но реальность", - отметил Буров.

Буров считает, что главная проблема в Латвии - не налоги, а привлечение инвестиций, которому иногда мешает бесхозяйственность, страх взять на себя ответственность и чрезвычайно огромное бюрократическое бремя. Также не хватает сотрудничества между заинтересованными сторонами "Иногда политики боятся брать ответственность, возможно, они непрофессиональны, а чиновники сидят и наблюдают за процессом. Есть такие элементарные вещи, которые не решены", - отметил Буров.

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