В понедельник, 14 октября, Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о государственном бюджете на 2025 год и среднесрочных бюджетных рамках. В следующем году доходы в консолидированный госбюджет запланированы в размере 15,1 миллиарда евро, а расходы - 17,1 миллиарда евро. В качестве главных приоритетов определены внутренняя и внешняя безопасность государства.

По сравнению с бюджетом на 2024 год, доходы госбюджета на 2025 год запланированы на 583,2 миллиона больше. В свою очередь, расходы запланированы на 876,5 миллиона евро больше, чем в законе о госбюджете на 2024 год. Доходы основного бюджета должы составить 10,2 миллиарда евро, а расходы - 12,7 миллиарда евро. В свою очередь, в специальном бюджете доходы запланированы на уровне 5,2 миллиарда евро, а расходы 4,7 миллиарда евро.

На что будут потрачены деньги?

На оборону в прошлом году приходится 10,3% бюджетных расходов, обеспечивая постепенное увеличение бюджета Министерства обороны до 3,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году, в следующем году оно составит 3,5% от ВВП. К функции обороны частично относятся связанные с внутренней безопасностью государства меры, например, создание технической инфраструктуры на внешней границе и усиление кибербезопасности.

В свою очередь, на общественный порядок и безопасность приходится 6,6% от общих расходов госбюджета, в том числе большее финансирование предусмотрено для Министерства внутренних дел (МВД) - Государственную полицию, пожарную безопасность, спасательные работы и гражданскую оборону, Государственную пограничную охрану. Дополнительное финансирование получит и Министерство юстиции - на судебную систему, испольнение уголовных наказаний, строительство мест заключения и их содержание, пробацию и другие меры.

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