Во вторник, 8 октября, Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство") одобрил пакет законопроектов, предусматривающее введение так называемой налоговой реформы.
Повышение подоходного налога с жителей, необлагаемого минимума и минимальной зарплаты
"Перекидывание" взносов из 2-го в 1-й пенсионный уровень
Повысятся акцизы - вырастут цены на топливо, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия
Банки будут платить налог на сверхприбыль
НДС: будет ли повышение?
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