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Во вторник, 8 октября, Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство") одобрил пакет законопроектов, предусматривающее введение так называемой налоговой реформы.

  • Повышение подоходного налога с жителей, необлагаемого минимума и минимальной зарплаты

  • "Перекидывание" взносов из 2-го в 1-й пенсионный уровень

  • Повысятся акцизы - вырастут цены на топливо, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия

  • Банки будут платить налог на сверхприбыль

  • НДС: будет ли повышение?

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