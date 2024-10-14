Предложенные решения в госбюджете будущего года - лучшие из тех, что политики сейчас могут "принести", заявила премьер-министр Эвика Силиня в понедельник на пресс-конференции после заседания правительства.

Силиня сообщила, что главные дебаты состоялись о возможном повышении налога на добавленную стоимость (НДС), но этого не произойдет.

Она подчеркнула, что это повлияло бы абсолютно на всех, а принятые изменения коснутся не всех: "Пошлина на транспортное средство коснется тех, кто пользуется транспортом, акциз на топливо, алкоголь или табак - на тех, кто пользуется этими товарами".

По словам Силини, в напряженной бюджетной ситуации необходимо найти возможности повысить конкурентоспособность Латвии, а повышение НДС не способствовало бы повышению конкурентоспособности.

"Для нас очень важно сбалансировать все эти показатели, это была не простая задача", - сказала Силиня.

При этом премьер-министр отметила, что, прислушавшись к общественному мнению, правительство решило продолжить поиск решений по повышению эффективности работы госуправления.

Следует учесть упреки, прозвучавшие от частного сектора, о том, что в госуправлении по сравнению с частным сектором зарплата росла быстрее, подчеркнула премьер. "Это также создает определенные негативные последствия для нашей конкурентоспособности", - отметила она.

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