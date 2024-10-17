По сравнению с бюджетом на 2024 год, доходы госбюджета запланированы на 583,2 миллиона евро больше. В свою очередь, расходы запланированы на 876,5 миллиона евро больше, чем в законе о госбюджете на 2024 год. В основном бюджете запланированы доходы в размере 10,2 миллиарда евро, а расходы - 12,7 миллиарда евро. В свою очередь, в специальном бюджете запланированы доходы в размере 5,2 миллиарда евро, а расходы - 4,7 миллиарда евро.