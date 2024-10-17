В четверг, 17 октября, Сейм передал на рассмотрение комиссий 31 законопроект, связанный с государственным бюджетом. Некоторые из запланированных изменений подверглись критике со стороны депутатов оппозиции.
По сравнению с бюджетом на 2024 год, доходы госбюджета запланированы на 583,2 миллиона евро больше. В свою очередь, расходы запланированы на 876,5 миллиона евро больше, чем в законе о госбюджете на 2024 год. В основном бюджете запланированы доходы в размере 10,2 миллиарда евро, а расходы - 12,7 миллиарда евро. В свою очередь, в специальном бюджете запланированы доходы в размере 5,2 миллиарда евро, а расходы - 4,7 миллиарда евро.
Сегодны госбюджет на следующий год был передан на рассмотрение парламентских комиссий.
Для вступления в силу закона о госбюджете он должен быть принят Сеймом в двух чтениях.
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