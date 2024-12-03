Завтра - 4 декабря - Сейм приступит к рассмотрению проекта госбюджета на 2025 год. А уже несколько недель в политических кулуарах бродят слухи: якобы как Сейм только утвердит проект государственного бюджета на 2025 год, могут произойти рокировки в коалиции, которая сейчас держится на хрупком большинстве в 52 и 100 голосов в парламенте.

Сейм приступит к рассмотрению проекта госбюджета-2025 и 31 сопровождающего законопроекта, включающего налоговую реформу, уже завтра. Обычно процесс утверждения бюджета занимает два-три дня. 200 тысяч евро будут выделены на удовлетворение предложений оппозиционных депутатов, неожиданно сообщил в эфире программы Kāpēc глава фракции премьерского "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс. Ранее коалиция уверяла: так называемых "депутатских квот", позволяющих парламентариям распределить некую сумму в Сейме, а не следовать диктату правительства, не будет.

Это не "попытка купить оппозицию", а просто символическое действие, уверяет глава фракции коалиционного Союза "зеленых" и крестьян Харийс Рокпелнис. "Это цена оппозиции? Ну прекратите", - парировал Шлесерс.

И тем не менее у коалиционных партий есть причины добиваться лояльности части оппозиции. Во-вторых, сама коалиция держится на хрупком большинстве в 52 голоса. Во-вторых - нарастают противоречия внутри самой коалиции.

На следующей неделе будут официально выдвинуты кандидаты в президенты Банка Латвии. Пока три коалиционных партии не могут договориться об едином кандидате. "Прогрессивные" поддерживают нынешнего президента Мартиньша Казакса, Союз "зеленых" и крестьян готовится выдвинуть на эту должность главу правления Altum Рейниса Берзиньша. "Новое Единство" хранит молчание. При этом министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") категорически отрицает то, что может претендовать на этот пост. А в кулуарах в контексте избрания главы и членов Совета Банка Латвии звучит фамилия еще одного политика от "Нового Единства" - главы Комиссии Сейма по бюджету и финансам Яниса Рейрса.

На заседании правительства уже состоялась бурная перебранка премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), о котором все чаще говорят: он оказался в роли "стрелочника" и "мальчика для битья" в истории с Rail Baltica.

Итак: милые бранятся - только тешатся или же правительство и впрямь может обрушиться? Портал Delfi пытается оценить жизнеспособность Кабинета министров.

Здесь можно посмотреть программу Kāpēc с Алиной Ластовской, посвященной гобюджету-2025 и стабильности правительства Эвики Силини.

Хрупкое большинство и срывы кворума

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