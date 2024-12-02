Заседание Совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря, может принести радостные новости для получателей кредитов. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в эфире передачи Spried ar Delfi озвучил прогноз о том, что ЕЦБ примет решение о снижении процентных ставок, кроме того, будет обсуждаться вопрос о том, следует ли снижать ставки быстрее, чем это происходило после предыдущих трех заседаний.

Отвечая на вопрос о возможности снижения ставок быстрее, чем на 25 базовых пунктов, Казакс подтвердил, что это будет обсуждаться: "Мы должны учитывать, что неопределенность все еще очень высока. Мы все еще находимся в ситуации, когда геополитических рисков много. Мы не знаем, как США будут осуществлять повышение тарифов - мы не знаем, как это будет, когда это будет. Поэтому необходимо сохранять осторожность. Но будет ли снижение на 25 или 50 базовых пунктов в декабре, я думаю, будет обсуждаться".