Выборы президента Банка Латвии, скорее всего, не приведут к расколу коалиции, и на пост президента вновь будет избран Мартиньш Казакс, прогнозирует политолог Филипс Раевскис в интервью агентству LETA. Однако рокировки в Кабинете министров скорее всего будут: могут быть заменены некоторые министры.

В понедельник, 9 декабря, коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессиные" выдвинули повторно на должность президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. У коалиционного Союза "зеленых" и крестьян свой кандидат - глава Altum Рейнис Берзиньш. Наличие двух кандидатов у правительственных партий дало почву для слухов о нестабильности коалиции.

Все крутится вокруг "Нового Единства"

Раевскис напомнил, что у фракции "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, и фракцию, вероятно, поддержит также независимый депутат Игорь Раев, что вместе с девятью голосами "Прогрессивных" составит 35 голосов за Казакса. "Это хорошая основа," считает Райевскис.

Однако, по словам эксперта, следует учитывать и мотивацию партий, которые могут выбрать одного или другого кандидата, например, с целью расколоть коалицию или каким-либо образом на нее повлиять.

Политолог отметил, что если эта коалиция рухнет, найдется немало желающих сформировать новую. Однако, по его мнению, очевидно, что до конца этого созыва "Новое Единство" останется доминирующей силой в парламенте.

Раевскис признал, что не видит политическую волю создать новую коалицию, хотя технически это возможно. Например, он не видит коалиции, в которую могли бы войти партии "Латвия на первом месте", Союз "зелёных" и крестьян (СЗК), "Объединённый список" и Национальное объединение. "На мой взгляд, вся "игра" вращается вокруг 'Нового Единства' как центральной силы как в парламенте, так и в правительстве, которая задаёт тон," прокомментировал политолог.

Раевскис считает, что договорённость между "Новым Единством" и "Прогрессивными" о поддержке Казакса — это позитивный сигнал для действующего президента Банка Латвии. Кроме того, в такой ситуации имеются и другие ресурсы для согласования единого кандидата, отметил он.

Обращаясь к мотивации СЗК, который выдвинул своего кандидата - главу Altum Рейниса Берзиньша - Раевскис задается вопросом, насколько СЗК хочет солидаризироваться с оппозиционной "Латвией на первом месте! и портить отношения с "Новым Единством".

"Политики СЗК в интервью не высказывают желания оказаться в оппозиции," - прокомментировал политолог, добавив, что исход голосования может быть различным.

Политолог напомнил, что Берзиньш ранее обещал участвовать в выборах только в случае наличия достаточного количества голосов. Раевскис допускает, что Берзиньш снимет свою кандидатуру, увидев отсутствие поддержки большинства коалиции. "Это очень вероятно. Если Берзиньш не будет баллотироваться, то вопрос решен,", - считает политолог.

Обновление правительства

Но при этом Раевскис полагает, что после выборов президента Банка Латвии вопрос "обновления правительства" не исчезнет с повестки коалиции. Политолог прогнозирует, что будет сложнее достичь согласия в том, что все партнеры коалиции должны участвовать в изменениях в правительстве. По его мнению, изменения в правительстве не будут происходить за счет только одной партии. Вряд ли "Прогрессивные" согласятся с тем, чтобы был заменен только их представитель — министр сообщения Каспарс Бришкенс, рассуждает Раевскис.

"Достичь сложного компромисса между тремя сторонами для более широких изменений в правительстве будет нелегко. Чтобы всех мотивировать на изменения, "Новому Единству" также придется согласиться заменить одного из своих министров, чтобы никто не мог сказать, что "Новое Единство" обновило правительство за счёт других", — отметил политолог.

Раевскис не стал прогнозировать, какие именно министры могут быть заменены, но добавил, что на данный момент наиболее заметный кандидат — Бришкенс, который находится в центре внимания, в то время как другие "промахи менее очевидны".

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