Избрание следующего президента Банка Латвии выявляет внутренний разлом в Кабинете министров, уверен бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

На вопрос о том, насколько, по его мнению, стабильно нынешнее правительство, Затлерс ответил, что не происходит ничего нового. "Правительства рушатся изнутри. Не бюджет стал причиной внутренних трещин в правительстве," — заявил он, указывая на то, что причина кроется в избрании президента Банка Латвии. В данном случае раскол происходит внутри самого правительства, а не между коалицией и оппозицией.

"Это станет испытанием для всех партий, входящих в правительство," — уверен Затлерс.

Как уже сообщалось, депутаты Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) во вторник, 17 декабря, встретятся с кандидатами на пост президента Банка Латвии.

На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: действующий президент Мартиньш Казакс, которого поддерживают коалиционные политические силы "Прогрессивные" и "Новое Единство" председатель правления Финансового института развития Altum Рейнис Берзиньш, которого выдвинули третья коалиционная партия — Союз "зеленых" и крестьян, а также депутаты оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" (AS), а также кандидат от оппозиционной партии "Стабильности" — Павел Кузьмин.

21 декабря у Мартиньша Казакса истекает первый срок полномочий. Он был избран президентом Банка Латвии на пятилетний срок 12 декабря 2019 года. Тогда за него проголосовали 76 депутатов.

Агентству LETA известно, что Казакса не поддержит партия "Латвия на первом месте", а "Объединенный список" и Национальное объединение, хотя официально ещё не пообещали поддержку ни одному кандидату, всё же могут поддержать Берзиньша, выдвижение которого подписали также несколько их депутатов.

Берзиньша поддерживает фракция Союза "зеленых" и крестьян, а также независимый депутат Олег Буров ("Честь служить Риге"). Это означает, что у главы Altum есть как минимум 17 голосов.

Неофициально прозвучало, что Берзиньша поддержат также "Объединенный список" и Национальное объединение, что означает, что он может набрать 43 голоса.

Казакса не поддержит "Латвия на первом месте", известно, что жена Берзиньша - Юлия Берзиня -менеджер семейного бизнеса лидера этой партии Айнара Шлесерса.

За Казакса собираются голосовать 25 депутатов от фракции "Новое Единство", 9 - от "Прогрессивных", а также независимый депутат Игорь Раев - итого 35 голосов.

Закон "О Банке Латвии" устанавливает, что президента банка избирает Сейм по предложению не менее чем десяти депутатов. Срок полномочий президента банка составляет пять лет, и одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

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