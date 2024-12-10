На пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: действующий глава центрального банка Мартиньш Казакс, руководитель Altum Рейнис Берзиньш и Павел Кузьмин, следует из документов, представленных президиуму Сейма. Кандидатуру Берзиньша, предложенную коалиционным Союзом "зеленых" и крестьян (ZZS), готовы поддержать некоторые депутаты из оппозиционных "Объединенного списка" и Национального объединения.
Казакса выдвинули депутаты коалиционных фракций "Прогрессивные" и "Новое Единство", что теоретически обеспечивает ему 35 голосов, включая голос независимого депутата Игоря Раева.
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