Mārtiņš Kazāks Reinis Bērziņš
Fоtо: LETA

На пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: действующий глава центрального банка Мартиньш Казакс, руководитель Altum Рейнис Берзиньш и Павел Кузьмин, следует из документов, представленных президиуму Сейма. Кандидатуру Берзиньша, предложенную коалиционным Союзом "зеленых" и крестьян (ZZS), готовы поддержать некоторые депутаты из оппозиционных "Объединенного списка" и Национального объединения.

Казакса выдвинули депутаты коалиционных фракций "Прогрессивные" и "Новое Единство", что теоретически обеспечивает ему 35 голосов, включая голос независимого депутата Игоря Раева.

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Банк ЛатвииМартиньш Казакс

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