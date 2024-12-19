В процессе отбора претендентов на должность президента Банка Латвии, выиграл Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), который, вероятно, получил некую выгоду от премьерского "Нового Единства" (JV) за отзыв своего кандидата, предположила в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 политолог и преподаватель Рижского университета имени Страдиня Лелде Метла-Розентале.

По мнению политолога, до среды все свидетельствовала о том, что Сейм сможет утвердить президента Банка Латвии только на голосах оппозиции, и после этого было бы крайне убеждать обществе в единстве правительственной коалиции было бы "очень большим вызовом".

В результате, вероятно, "Новое Единство" и СЗК достигли некой договоренности о том, какую выгоду получит СЗК, если отзовет своего кандидата - главу Altum Рейниса Берзиньша, считает Метла-Розентале.

На вопрос, можно ли считать произошедшее внутренним политическим торгом или же это нормальная демократическая процедура, политолог ответила, что термин "внутренние торги" звучит не очень хорошо, но это тоже является частью нормального демократического процесса. "В такой форме, с затягиванием до последнего момента, я думаю, это своего рода аукцион, в ходе которого СЗК осознал, насколько на самом деле ценно их решение," — сказала эксперт.

Напомним, что в среду, 18 декабря, коалиционные "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян договорились отозвать своих кандидатов на должность президента Банка Латвии. Премьерское "Новое Единство" более не выдвигает нынешнего главу Центробанка Мартиньша Казакса, а СЗК - главу Altum Рейниса Берзиньша. В начале уже следующего года коалиционные партии намерены договориться об одном кандидате на должность главы Банка Латвии.

Мартиньшу Казаксу были гарантированы 25 голосов депутатов от "Нового Единства", 9 - от "Прогрессивных" и 1 голос независимого депутата Игоря Раева. Рейниса Берзиньша поддерживали 16 депутатов от СЗК, вероятно, 8 от оппозиционной "Латвии на первом месте", решающими стали бы голоса оппозиционных "Объединенного списка" (14) и Национального объединения (12). Оппозиционная "Стабильность" выдвигала своего кандидата - Павла Кузьмина.

Ситуация, возникшая вокруг избрания главы центробанка, дала повод для спекуляций о нестабильности правительства Эвики Силини.

В декабре, напомним, истекает срок полномочий Мартиньша Казакса.

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