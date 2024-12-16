В воскресенье, около 23.00 (или полуночи по российскому времени) у погранпункта в Нарве скопилось 444 человека, желающих пересечь границу. Обычно сюда приезжают те, кто хочет попасть в Санкт-Петербург и его окрестности. Чтобы навести порядок, активисты составляют списки. В том числе, этот путь выбирают люди из Латвии и Финляндии. Кто эти люди и как все происходит?

"Я встала в очередь в 11:00, передо мной сейчас зашли люди, а я уже не успела, - рассказывает женщина, которая помогала составлять один из списков. - Обычно очередь образуется организовано: границу в 23:00 закрывают, и все, кто остался, записываются по порядку в список, чтобы с утра прийти и спокойно пересечь границу.

Сегодня списки начали составлять уже в шесть вечера, потому что было понятно, что много людей точно не пройдет. Первые, кто записался в очередь, все же успели зайти, и из-за этого случилась неразбериха, по частям всех записали и немного запутались".

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