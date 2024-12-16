После 20 лет употребления алкоголя и наркотиков Сандис воздерживается уже почти год. Правда, несколько месяцев назад снова начал курить марихуану. Пытается себя контролировать, но признает, что это непросто. Трезвая жизнь стала тяжелым шоком для мозга, приходится буквально учиться жить заново. Самое сложное – не бросить употреблять наркотики, а не начать снова, говорит он.

Сандис говорит, что пытался бросить в течение нескольких лет, но не удавалось, пока в феврале 2024 года он не прошел миннесотскую программу в больнице Ģintermuiža, куда обратился по собственной инициативе. Однажды воскресным вечером он вдруг задумался о своей жизни – нет ни денег, ничего нет. "Ты полностью видишь себя со стороны, и не в первый раз. Ты в очередной раз дошел до точки, и ты в заднице — тебе почти 40 лет, а у тебя ничего нет. Друзья от тебя отворачиваются, и нет совершенно никакого представления о будущем".

Эта статья входит в серию материалов Delfi о наркозависимости в Латвии. В ней мы попытаемся понять масштабы проблемы и ее влияние на жизнь людей. Для этого поговорим не только со специалистами по наркозависимости, но и с теми, ко употребляет или употреблял, а также их родственниками. Читайте в серии "Все, Вован, ты не наркоман!" Владимир: очиститься от героина и тюрьмы, найти судьбу и помогать другим

Две "дорожки" — и смену можно начинать. Наркотики и ночная жизнь в Вецриге: история Мелиссы

В очередной раз в состоянии полной безысходности Сандис обратился к родственникам, а затем к наркологу, который и посоветовал ему пройти эту программу. Правда, это было не так-то просто, потому что ближайшее начало было через три месяца. "Блин, да я же сдохну за это время! Я не могу ждать так долго, я не дождусь", - думал он в тот момент.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !