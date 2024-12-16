Обещания и приоритеты, с которыми политические партии идут на выборы в Рижскую думу – очень разные, но в сфере дорожного движения есть несколько моментов, в которых мнения многих конкурентов совпадают. В ТОП-2 объединяющих "яблок раздора", обозначенных политическими лидерами списков в передаче Алины Ластовской Kāpēc на Delfi TV — столбики и велодорожки. Политики также рассказали, как будут наращивать число рижан, бороться с пробками и обеспечивать жильем.
Правда, действующий мэр Риги Вилнис Кирсис (СП) напомнил необходимости создать зону низких выбросов в центре Риги, а кандидат на пост мэра от "Прогрессивных" (П) Виестурс Клейнбергс заявил, что нельзя противопоставлять интересы водителей и велосипедистов.
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