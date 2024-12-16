Обещания и приоритеты, с которыми политические партии идут на выборы в Рижскую думу – очень разные, но в сфере дорожного движения есть несколько моментов, в которых мнения многих конкурентов совпадают. В ТОП-2 объединяющих "яблок раздора", обозначенных политическими лидерами списков в передаче Алины Ластовской Kāpēc на Delfi TV — столбики и велодорожки. Политики также рассказали, как будут наращивать число рижан, бороться с пробками и обеспечивать жильем.