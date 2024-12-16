stabiņi
Fоtо: F64

Обещания и приоритеты, с которыми политические партии идут на выборы в Рижскую думу – очень разные, но в сфере дорожного движения есть несколько моментов, в которых мнения многих конкурентов совпадают. В ТОП-2 объединяющих "яблок раздора", обозначенных политическими лидерами списков в передаче Алины Ластовской Kāpēc на Delfi TV — столбики и велодорожки. Политики также рассказали, как будут наращивать число рижан, бороться с пробками и обеспечивать жильем.

Правда, действующий мэр Риги Вилнис Кирсис (СП) напомнил необходимости создать зону низких выбросов в центре Риги, а кандидат на пост мэра от "Прогрессивных" (П) Виестурс Клейнбергс заявил, что нельзя противопоставлять интересы водителей и велосипедистов.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Выборы в Рижскую думу 2020Дорожная полиция

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь