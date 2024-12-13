7 июня 2025 года в Латвии состоятся выборы в самоуправления, в том числе - в Рижскую думу. В этот раз политические страсти уже кипят. За полгода до выборов в студии программа Kāpēc с Алиной Ластовской на Delfi TV тех, кто уже заявил о своем желании занять пост мэра Риги по итогам выборов или же лидеров политических сил, которые имеют шансы получить представительство в Рижской думы, но еще не определились с кандидатами в мэры.

Тени прошлого: нужно ли было распускать прежнюю Рижскую думу?

Нынешний созыв Рижской думы уникален тем, что был избран на внеочередных выборов почти на пять лет, хотя обычной срок полномочий - четыре года. Это произошло потому, что Рижская думы созыва 2017 года, в которой власти были "Согласие" и "Честь служить Риге", была распущена решением Сейма. До этого исторического решения после громких скандалов с должности был снят мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие"), занимавший пост почти 10 лет. По итогам досрочных выборов в 2020 году к власти пришла "коалиция перемен" - "Новое Единство", "Прогрессивные" и Attīstībai/Par, Нацобъединение и Латвийское объединение регионов. Мэром стал Мартиньш Стакис Однако за прошедшие годы "коалиция перемен" претерпела изменения: в оппозиции оказались "Прогрессивные", в коалицию вошла "Честь служить Риге". Мэром летом прошлого года был избран Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Отголоски прежних политических баталий отзываются до сих пор.

"Рейтинги нынешнего руководства Рижской думы негативны - причем, по ее словам, это было и при мэре Стакисе, и сейчас при мэре Кирсисе", - заявила Регина Лочмеле ("Согласие"). Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") парировал, что, когда новая коалиция пришла к власти в Риге "то, всюду, до чего можно дотрагивались, была коррупция".

В последние четыре с половиной года 70% энергии уходило на то, чтобы исправить то, что было сделано предшественниками, в итоге удалось вернуть доверие правительства и банков, в Риге наконец-то ремонтируются улицы и мосты, сообщил мэр

Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). "Г-н Кирсис, перестаньте, "Новое Единство" пятнадцать лет уничтожает это государство!", - перешел в наступление Шлесерс. На просьбу ведущей концентрироваться все-таки на Риге, Шлесерс немедленно переключился, сказав, что Рига в последние годы превращена "в мусорник при стране, в городе первые этажи пустуют даже летом".

"Мой призыв - не говорить о прошлом. Г-н Кирсис, я понимаю, когда вы первые годы говорили "во всем виноват Ушаков", "вы виноваты", но сейчас вы уже проработали четыре года [...] Мой призыв - говорить конструктивно. Использовала ли Рижская дума эти четыре года и девять месяцев результативно? Однозначно - нет.[...] И ответственность за то, что Рига опустилась, я возложу в первую очередь на г-на Стакиса", - подвел итог Олег Буров, который краткосрочно был мэром столицы в момент роспуска Рижской думы предыдущего созыва.

Самый популярный кандидат в мэры Риги - Шлесерс

Согласно данным ноябрьского опроса SKDS, самый популярный кандидат в мэры Риги с большим отрывом от конкурентов - Айнар Шлесерс. Его назвали, отвечая на вопрос "кто, на ваш взгляд, был бы самым лучшим мэров Риги из возможных кандидатов?", 20,9% респондентов. На втором месте - Вилнис Кирсис (10,7%), на третьем

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