На Петровской площади в Нарве мужчина, стоявший в очереди на пропускной пункт на эстонско-российской границе, несколько раз ударил оператора ETV+. Об этом сообщает общественный вещатель ERR, в структуру которого входит русскоязычный телеканал.

Оператор ETV+, имя которого в заметке не называется, рассказал коллегам, что снимал очередь перед пограничным пунктом, когда стоявший в ней мужчина начал выражать недовольство съемкой. "Мои объяснения о том, что я выполняю свою работу, его не устроили. Он напал на меня, ударив сначала рукой в живот, а затем в плечо", — описал ситуацию пострадавший.

Как пишет ERR, сотрудник телеканала избежал серьезных травм и продолжил работу. Он также подал заявление в полицию по факту нападения.

Корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов отмечает, что этот инцидент — "едва ли не первый" случай в городе, когда журналист пострадал при выполнении своих непосредственных обязанностей. "Вербальные конфликты случаются, оскорбления в свой адрес приходится выслушивать, но чтобы тебя били — такого не было", — говорит Степанов.

С ним согласен и другой нарвский журналист Роман Викулов: "Долгое стояние в очереди — это стрессовая ситуация для людей. Не могу сказать, что в очередях избивают людей, но конфликты там регулярны. В целом происходящее на нарвской границе — это такой День сурка. Полиция туда регулярно приезжает".

На протяжении нескольких месяцев у КПП в Нарве почти постоянно стоит очередь из желающих пересечь границу с Россией. С 1 февраля ее невозможно пройти на автотранспорте из-за ремонта погранпункта в Ивангороде. С 1 мая эстонские власти ограничили время прохождения границы с 7:00 до 23:00.

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