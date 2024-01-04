Российские власти официально уведомили Эстонию о решении закрыть погранпункт в Ивангороде на ремонт с 1 февраля, сообщил глава эстонского МИД Магнус Цахкна. Движение через КПП на автотранспорте будет приостановлено.

"Россия направила министерству иностранных дел официальную ноту в связи с закрытием КПП в Ивангороде. Согласно этой ноте, начиная с 1 февраля в связи с ремонтом пограничного пункта в Ивангороде будет закрыт для движения по шоссе", — рассказал Цахкна на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания эстонского правительства.

Глава эстонского МИД отметил, что пересечение погранпункта в Нарве для автотранспорта также будет приостановлено. Для пешеходов КПП на обеих сторонах границы продолжат работать в прежнем режиме.

О том, что погранпункт в Ивангороде будет закрыт на ремонт с 1 февраля, стало известно в ноябре прошлого года, однако тогда МИД Эстонии не получил официального уведомления с российской стороны. Ожидается, что работы продлятся до конца 2025 года.

Решение российских властей отразится на автобусных рейсах между Ригой и Санкт-Петербургом, маршрут которых проходит через Ивангород. На момент написания новости на сайте перевозчика Ecolines билеты на 1 февраля и более поздние даты недоступны, на сайте Lux Express они пока продаются.

"Если пограничный пункт Нарва-Ивангород будет закрыт, мы планируем обеспечивать возможность пересадки таким образом, чтобы пассажиры пересекали границу пешком и продолжали путь на другой стороне границы с ожидающим там автобусом", — говорил в ноябре руководитель компании Lux Express в Эстонии Ингмар Роос.

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