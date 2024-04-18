С 1 мая пограничный пункт "Нарва-1" на эстонско-российской границе перестанет работать в круглосуточном режиме, пишет ERR со ссылкой на повестку заседания правительства Эстонии.

После вступления изменений в силу перейти границу в Нарве можно будет с 7:00 до 23:00.

С 1 февраля КПП в Нарве закрыт для автомобилей, автобусов и другого транспорта из-за ремонта погранпункта "Ивангород" на российской стороне границы. Ожидается, что работы завершатся в конце следующего года.

Автобусные компании, осуществляющие перевозки через Нарву в Санкт-Петербург и обратно, в связи с ремонтными работами реорганизовали рейсы: пассажиров довозят до КПП, они пешком переходят границу и после этого садятся в ожидающий их другой автобус.

Представители этих компаний на момент написания новости не давали комментариев о том, повлияет ли на расписание рейсов сокращение работы погранпункта в Нарве.

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