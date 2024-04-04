Правительство Финляндии продлило ограничения на работу пунктов пропуска на границе с Россией, пишет Yle. Ранее кабинет министров несколько раз вводил ограниченные по времени запреты, в этот раз решение принято на неопределенный срок.

"Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась", — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Как отмечает Helsingin Sanomat, с 15 апреля финские власти также запретят прогулочным судам на водоемах, через которые проходит граница, причаливать на территории Финляндии, в том числе в специальных пунктах пропуска.

Правительство Финляндии в ноябре прошлого года сначала частично, а затем полностью закрыло КПП на границе с Россией, объясняя это резко возросшим потоком просителей убежища из третьих стран. Официальные лица утверждали, что считают наплыв беженцев спланированной атакой со стороны Москвы.

В середине декабря финские власти открыли два КПП на границе, однако уже спустя сутки вновь закрыли пункты пропуска, куда стали прибывать десятки мигрантов. Рантанен тогда обещала, что возобновление работы погранпунктов произойдет сразу после "прекращения потока людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну".

"Продление полного закрытия восточной границы по понятным причинам неприятно, особенно для живущих в Финляндии людей, у которых есть члены семьи или другие близкие родственники по ту сторону границы. Однако временное закрытие пунктов пропуска — это результат действий России, в связи с чем Финляндия должна ставить национальную безопасность выше других вопросов", — объясняла в феврале Рантанен.

В опубликованном тогда же справочном меморандуме МВД Финляндии говорилось, что без закрытия границы число прибывающих из России просителей убежища варьировалось бы от 10 до 20 тысяч человек ежегодно. Авторы текста утверждали, что несмотря на предложения финских властей обсудить ситуацию, российские коллеги реагировала на идею о переговорах "сдержанно".

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