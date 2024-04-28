Заместитель гендиректора Полиции безопасности Эстонии (КаПо), многолетний руководитель эстонской контрразведки Александр Тоотс в конце марта покинул свой пост. В интервью эстонской редакции портала Delfi "дотошный и непроницаемый следователь с необыкновенной дисциплиной" (так характеризуют его коллеги) поделился секретами своей работы. Его задачей было - проникать в души предателей и шпионов и "ломать" этих людей.

Александра Тоотса нелегко понять. Он много улыбается, но редко шутит, и, по словам самого Тоотса, в Полиции безопасности есть лишь несколько человек, которые понимают его юмор. "Если нужно, он и противнику улыбнется", — говорит бывший глава МВД Эстонии Андрес Анвельт.

Все эти годы Тоотс отказывается почти от всех интервью, но, когда все-таки соглашается на беседу, то может говорить часами. Он помнит фразы, сказанные вами обоими много лет назад, но, оказавшись у кофемашины, иногда затрудняется налить себе капучино.

В начале одной из наших встреч он добрый десяток минут медленно и методично протирает очки, затем спокойно обводит указательным пальцем донышко кофейной чашки и подчеркивает, что эмоции никогда не должны одерживать верх, но сам часто заканчивает свои фразы с улыбкой.

"В Александре соединились детектив Джордж Смайли Джона ле Карре и тренер по гимнастике из Восточного блока 1980-х годов, — говорит журналист Майкл Вайс, много писавший о разведке. — Это дотошный следователь с необыкновенной дисциплиной, но как личность он непроницаем"...

Его основная работа в последние несколько десятилетий — проникать в души предателей и шпионов, осматриваться там, а затем ломать этих людей так, чтобы в итоге остался кто-то, кто сдастся, признается, все расскажет.

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