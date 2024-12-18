"Я заложник своего характера", - признался мне однажды Айгарс Фадеев. Человек, который не знал меры или полутонов. Когда он летал, он летал выше всех. Когда он падал, то падал больнее, чем другие. Внутри у него горел сверхчеловеческий огонь. Но огонь - это такая штука, которая и согревает, и порой разрушает...

Я пишу это ночью, потому что не могу спать. Слишком мрачный день, чтобы просто взять, и заснуть. Когда я перебирал воспоминания в голове, пришло понимание: я должен написать что-то об Айгаре. Потому что с ним я пересекался гораздо чаще, чем с Янисом (Тиммой - Ред). И еще - потому, что в последние годы он исчез из поля зрения общества. Но в основном - потому, что притягательная сила его личности, по-моему, недостаточно освещена и проанализирована.

Я не могу представить другого человека, который мог бы в одиночку сделать адски трудную, несмотрибельную и по сути своей уродливую спортивную дисциплину (простите, но я не могу назвать фарс ходьбы на 50 километров иначе) объектом массового психоза.

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