Со следующего года в Латвии будут действовать две кадастровые стоимости – фискальная и универсальная. Первая – фискальная – будет использоваться при расчете налога на недвижимость (NĪN), а универсальная – для других целей. По крайней мере, пока. Чем они отличаются и что с ними можно сделать?
Сегодняшние значения кадастровой стоимости по-прежнему основаны на "древних" рыночных данных – за 2012 год. Универсальные значения уже ближе к реальному рынку. Новые правила, как это работает, были утверждены на заседании Кабинета министров 17 декабря.
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