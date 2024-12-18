Со следующего года в Латвии будут действовать две кадастровые стоимости – фискальная и универсальная. Первая – фискальная – будет использоваться при расчете налога на недвижимость (NĪN), а универсальная – для других целей. По крайней мере, пока. Чем они отличаются и что с ними можно сделать?