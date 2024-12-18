Народный суд Хошимина (Вьетнам) приговорил к 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения 39-летнего гражданина Латвии Айгара Пливчса. Он был признан виновным в управлении тремя компаниями, которые выдавали быстрые кредиты через интернет-платформы под очень высокие высокие проценты - до 1379,7% в год.

Штаб-квартира в Риге, клиенты - во Вьетнаме

Как сообщает вьетнамское издание The Investor vafie magazine, в 2018 году Sun Finance направила Пливчса во Вьетнам. Перед ним была поставлена задача основать и руководить тремя компаниями: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap Vietnam.

Управление всей кредитной деятельностью осуществлялось через два веб-сайта: tamo.vn и findo.vn. Клиентам нужно было только ввести свои личные данные, включая номера телефонов и фотографии удостоверений личности, а также сумму денег, которую они хотели бы занять.

Автоматическая система обрабатывала их запросы, и клиентам не надо было напрямую контактировать с кем-либо из сотрудников компаний.

Космические процентные ставки

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