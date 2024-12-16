Служивший в армии России гражданин Латвии, против которого выдвинула обвинения прокуратура, строил блиндажи и участвовал в боевых действиях. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на латвийскую прокуратуру.

Мужчина обвиняется в нарушении запрета на службу в вооруженных силах России, незаконном участии в войне на стороне вооруженных сил России в Украине, а также в незаконном пересечении государственной границы.

15 августа 2023 года обвиняемый, нарушив Закон "О национальной безопасности", который запрещает гражданам Латвии служить в вооружённых силах, созданных иностранным государством, находясь в Центре рекрутинга вооружённых сил России в Омской области, подписал контракт на военную службу в Вооруженных силах России. Контракт вступил в силу в сентябре 2023 года, сообщили в прокуратуре агентству LETA.

Обвиняемому выдали солдатский жетон и удостоверение военнослужащего, после чего направили в Челябинскую область, в город Чебаркуль, где он начал службу в артиллерийском подразделении 80-го танкового полка вооружённых сил России. В октябре 2023 года его направили в зону организованных Россией боевых действий в Украине.

Обвиняемый незаконно участвовал в вооруженном конфликте, который направлен против территориальной целостности и политической независимости государства и противоречит международному праву, обязательному для выпонения в Латвии.

В обвинении говорится, что мужчина выполнял военные задачи, направленные против сил, находящихся под контролем правительства Украины. В том числе строил оборонительные укрепления — блиндажи для нужд вооружённых сил России, а также выполнял функции охраны с использованием выданного российскими властями служебного огнестрельного оружия и боеприпасов и участвовал в тактических боях и стреловых тренировках.

Таким образом, обвиняемый активно участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, направленном против территориальной целостности и политической независимости украинского государства.

Кроме того, обвиняемый намеренно незаконно пересек внешнюю границу Латвии.

В распоряжении прокуратуры нет данных о том, что мужчина имел предыдущий военный опыт.

Ранее сообщалось, что обвиняемого задержала Государственная пограничная охрана 7 октября в волости Шкильбены, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу со стороны России. За расследование взялась Служба государственной безопасности, которая также предложила прокуратуре предъявить мужчине обвинение.

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