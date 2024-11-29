Работающее в изгнании издание "Медиазона" опубликовало обновленный список базы данных розыска российского МВД. В нем 82 латвийских бывших и действующих политика и еще 14 граждан Латвии, которые, по данным властей РФ, воюют в Украине в рядах ВСУ. Портал Delfi рассказывает подробнее об этих людях. А МИД Латвии сообщает, какие меры предосторожности им стоит предпринять.

Впервые база розыска МВД была опубликована в феврале 2024 года - На тот момент в базе было почти 97 тысяч имен. Одиннадцать московских управлений МВД постоянно объявляют в розыск иностранцев по политически мотивированным уголовным делам. В частности, тех, кто отправился в Украину и присоединился к ВСУ, а также европейских политиков, связанных с разными решениями по чувствительным темам. Латвийских политиков там больше всего.

С мая по октябрь 2024 года на сайт МВД добавили 16 302 новые карточки, из которых 13 505 человек разыскиваются по уголовным статьям. Остальные посвящены пропавшим без вести. Количество удаленных карточек выросло с 7 477 до 19 765. Точных причин, по которым МВД вносит и удаляет карточки, "Медиазона" не знает.

Осенью прошлого года экс-депутата Сейма Вячеслава Домбровского, по запросу РФ, пытались арестовать в столице Кыргызстана Бишкеке. У многих на памяти январская история с заключением под арест группы Би-2 в Тайланде (ЛИНК) наглядно показала, что у России есть рычаги воздействия на неугодных ей людей в третьих странах.

В связи с этим Delfi попросил МИД Латвии также дать свои комментарии к списку.

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