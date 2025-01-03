Всего через несколько недель после того, как в Пурвциемсе появился навес на остановке общественного транспорта, он был демонтирован. Навесы на рижских остановках ждали давно: самоуправление несколько лет не могло найти подходящее решение для их размещения в местах, где истек срок договора с предыдущим "владельцем" остановок. Портал Delfi выяснил, почему навесы на остановках были демонтированы и почему пассажирам общественного транспорта придется потерпеть еще немного, пока появятся новые навесы.
Новые навесы будут больше, доступнее, с деревянными скамейками и модифицируемыми крышами - с возможностями стеклянного, панельного и "зеленого" или растительного покрытия, пояснили в муниципалитете.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv