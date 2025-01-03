Всего через несколько недель после того, как в Пурвциемсе появился навес на остановке общественного транспорта, он был демонтирован. Навесы на рижских остановках ждали давно: самоуправление несколько лет не могло найти подходящее решение для их размещения в местах, где истек срок договора с предыдущим "владельцем" остановок. Портал Delfi выяснил, почему навесы на остановках были демонтированы и почему пассажирам общественного транспорта придется потерпеть еще немного, пока появятся новые навесы.